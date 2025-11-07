В Винницкой области уничтожили авиационную бомбу

Фото: ГСЧС

В селе Жежелей Глуховецкой громады 6 ноября саперы ГСЧС уничтожили авиационную бомбу времен Второй мировой войны

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Боеприпас обнаружили на территории частного домохозяйства, его ликвидировали в установленном порядке.

Спасатели напоминают: не прикасайтесь к подозрительным предметам и не пытайтесь их разбирать. Об опасных находках сразу сообщайте по номерам 101 или 112.

Напомним, в Житомирской области взрывотехники обезвредили боевые элементы российских ракет Х-101 и дронов-камикадзе. Их обнаруживают после массированных обстрелов и часто находят во время осенних полевых работ.