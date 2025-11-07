На Вінниччині знищили авіаційну бомбу

Фото: ДСНС

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Боєприпас виявили на території приватного домогосподарства, його ліквідували у встановленому порядку.

Рятувальники нагадують: не торкайтеся підозрілих предметів і не намагайтеся їх розбирати. Про небезпечні знахідки одразу повідомляйте за номерами 101 або 112.

Нагадаємо, на Житомирщині вибухотехніки знешкодили бойові елементи російських ракет Х-101 і дронів-камікадзе. Їх виявляють після масованих обстрілів та нерідко знаходять під час осінніх польових робіт.