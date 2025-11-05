На Вінниччині мікроавтобус зіткнувся із легковиком: загинула жінка
ДТП сталася 4 листопада поблизу села Сокиринці Вінницького району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Зіткнулися автомобіль Volkswagen під керуванням 52-річного жителя Іллінців, із мікроавтобусом Mercedes, яким керував 37-річний мешканець Жмеринки.
Внаслідок аварії 43-річна пасажирка мікроавтобуса померла під час надання меддопомоги.
Водіїв госпіталізували. У них взяли кров на аналіз для перевірки на стан сп’яніння.
Автомобілі помістили на арештмайданчик. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, днями на Київщині автівка з'їхала з дороги та перекинулася. Постраждала жінка та її 16-річний син.
