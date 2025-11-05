Фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зіткнулися автомобіль Volkswagen під керуванням 52-річного жителя Іллінців, із мікроавтобусом Mercedes, яким керував 37-річний мешканець Жмеринки.

Внаслідок аварії 43-річна пасажирка мікроавтобуса померла під час надання меддопомоги.

Водіїв госпіталізували. У них взяли кров на аналіз для перевірки на стан сп’яніння.

Автомобілі помістили на арештмайданчик. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

