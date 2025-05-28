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28 мая 2025, 16:18

Инвалидность за взятку: в Винницкой области задержали троих врачей

28 мая 2025, 16:18
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фото: прокуратура
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Подозрение за взяточничество получили врач-хирург одной из райбольниц, врач-невропатолог межрайонной МСЭК и врач-терапевт – член экспертной команды оценивания повседневного функционирования личности

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Медики наладили коррупционную схему на установлении инвалидности: за деньги оформляли документы о болезнях или нарушениях функций организма, чтобы направить людей на экспертизу для получения инвалидности.

С марта по апрель этого года фигуранты получили от трех человек более 80 тысяч гривен взятки за установление им II группы инвалидности.

Во время обысков у врачей изъяли полученные средства в качестве взятки, более четверти миллиона гривен, наличные в иностранной валюте, а также 2 автомобиля.

Решается вопрос об избрании фигурантам мер пресечения.

Напомним, ранее во Львовской области разоблачили заместителя директора одной из центральных райбольниц, который требовал 2500 долларов за незаконное продление инвалидности.

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