фото: прокуратура

Подозрение за взяточничество получили врач-хирург одной из райбольниц, врач-невропатолог межрайонной МСЭК и врач-терапевт – член экспертной команды оценивания повседневного функционирования личности

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Медики наладили коррупционную схему на установлении инвалидности: за деньги оформляли документы о болезнях или нарушениях функций организма, чтобы направить людей на экспертизу для получения инвалидности.

С марта по апрель этого года фигуранты получили от трех человек более 80 тысяч гривен взятки за установление им II группы инвалидности.

Во время обысков у врачей изъяли полученные средства в качестве взятки, более четверти миллиона гривен, наличные в иностранной валюте, а также 2 автомобиля.

Решается вопрос об избрании фигурантам мер пресечения.

Напомним, ранее во Львовской области разоблачили заместителя директора одной из центральных райбольниц, который требовал 2500 долларов за незаконное продление инвалидности.