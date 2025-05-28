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Правоохранители сообщили о подозрении трем вымогателям. Среди них – один несовершеннолетний

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Фигуранты предложили 17-летнему парню подработку – транзит наличных через его банковскую карту. Он передал свои данные и начал получать переводы от посторонних лиц на более чем 50 тысяч гривен. Впоследствии без его участия со счета стали пропадать средства. После под угрозой убийства фигуранты потребовали у парня уплатить 100 тысяч вымышленного долга, затем снизили сумму до 50 тысяч гривен.

Вымогателей, которым от 16 до 21 года, задержали правоохранители во время получения средств. В ходе обысков у них изъяли деньги, автомобиль и другие вещественные доказательства.

Злоумышленникам объявили подозрения. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Совершеннолетних фигурантов заключили под стражу. Несовершеннолетний будет находиться под ночным домашним арестом.

Напомним, ранее сообщалось, что 20-летний житель Тернопольщины может сесть на 12 лет за шантаж бывшей девушки.