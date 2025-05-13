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Жителя Винницы судили за призывы к смене власти в Украине. Мужчина открыто поддерживал российскую агрессию против Украины

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Виннице суд признал виновным мужчину в призывах к насильственной смене власти, посягательству на территориальную целостность Украины, пропаганде войны и оправдании российской вооруженной агрессии. Его приговорили к лишению свободы на 5 лет с конфискацией имущества.

Отмечается, что у мужчины была пророссийская позиция. Он в одной из социальных сетей распространял публикации с публичными призывами к насильственному изменению, свержению конституционного строя и захвату государственной власти.

Также он оправдывал вооруженную агрессию против Украины. На судебное заседание он даже не явился, хотя знал о наличии обвинительного акта.

Напомним, ранее на Прикарпатье разоблачили агентов РФ, участвовавших в распространении контента в рамках спецоперации "Украина исчезает без вести". Они распространяли дезинформацию, направленную на подрыв обороноспособности Украины, а также озвучивали призывы к сложению оружия, неповиновению командованию и прекращению участия в боевых действиях.