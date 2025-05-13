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Жителя Вінниці судили за заклики до зміни влади в Україні. Чоловік відкрито підтримував російську агресію проти України

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

У Вінниці суд визнав винним чоловіка у закликах до насильницької зміни влади, посяганні на територіальну цілісність України, пропаганді війни та виправданні російської збройної агресії. Його приговорили до позбавлення волі на 5 років з конфіскацією майна.

Зазначається, що чоловік мав проросійську позицію. Він в одній з соціальних мереж поширював публікації з публічними закликами до насильницької зміни, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

Також він виправдовував збройну агресію РФ проти України. На судове засідання він навіть не з'явився, хоча знав про наявність обвинувального акту.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті викрили агентів РФ, які брали участь у поширенні контенту в межах спецоперації "Україна зникає безвісти". Вони розповсюджували дезінформацію, спрямовану на підрив обороноздатності України, а також озвучували озвучувати заклики до складання зброї, непокори командуванню та припинення участі у бойових діях.