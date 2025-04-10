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В Киеве объявили о подозрении должностной лица, из-за халатности которой столичный бюджет потерял почти 1,4 миллиона. Эти деньги выделялись для уличного освещения

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

В столице чиновнику КП "Киевгорсвет" сообщили о подозрении в служебной халатности при закупке уличного освещения, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

В марте 2024 года подозреваемая должна была провести мониторинг цен на светильники наружного освещения, устанавливаемые в Дарницком районе Киева. Однако она так этого и не сделала.

В результате этого фонари заковали по цене, значительно выше рыночной. Общая сумма сделки – более 4,8 миллиона гривен. По подсчету специалистов, ущерб бюджету Киева составил почти 1,4 миллиона гривен.

Напомним, ранее на Днепропетровщине разоблачили чиновников, "заработавших" на детских площадках. Они смогли присвоить 7,5 миллиона гривен.