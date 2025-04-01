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Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

В конце марта 26-летний делец встретился с "клиентом", получил задаток и провел для него инструктаж. После встречи он пытался сбежать и уничтожить вещественные доказательства, в частности, полученные деньги.

Фигуранту объявили подозрение. Его заключили под стражу с возможностью внесения залога.

Мужчине грозит до 9 лет тюрьмы.

Напомним, в Одесской области водитель грузовика за 7000 долларов пытался перевезти в Молдову 21-летнего мужчину.