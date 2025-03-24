Трагически погибла известная волонтер и жена погибшего воина
В Виннице ушла из жизни волонтер Екатерина Гнот, которая в прошлом году потеряла мужа на войне
Как сообщает RegioNews, об этом Украинской правде сообщила подруга Екатерины Галина Гладуш.
По словам женщины, это могло быть самоубийство. Полиция уже открыла соответствующее уголовное производство.
Галина Гладуш отметила, что не будет рассказывать об обстоятельствах смерти из уважения к Екатерине.
Известно, что у волонтерки осталось две маленькие дочери.
Напомним, в Виннице на 102-м году жизни скончалась легендарная разведчица времен Второй мировой войны.
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