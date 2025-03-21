На Винниччине посреди поля нашли российский дрон "Герань-2", который не сдетонировал
Опасную находку заметил полицейский офицер громады, обследуя территорию после ночной атаки россиян и сообщил взрывотехникам
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Специалисты обследовали беспилотник и идентифицировали его как ударный дрон типа "Герань-2". Оказалось, что его боевая часть не сдетонировала при падении.
Взрывотехники уничтожили БпЛА.
Напомним, 19 марта в Бучанском районе Киевской области среди жилых домов обнаружили обломки российского дрона "Герань-2".
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