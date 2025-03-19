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19 марта 2025, 08:20

На Запорожье разведчики уничтожили российский ЗРК "Стрела-10"

19 марта 2025, 08:20
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скриншот с видео
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На Запорожском фронте мастера FPV-дронов из спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" превратили важные вражеские цели в хлам и усложнили оккупантам логистику

Кадры уничтожения вражеского вооружения и техники обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

"На видео ― поражение и уничтожение российских оккупантов, их транспорта и техники, в частности ЗРК "Стрела-10" и БМ-21 "Град", ― говорится в сообщении.

Также благодаря дрону "Black Fury" разведчики нанесли успешное огневое поражение по ремонтной базе с десятками единиц вражеской техники.

Напомним, накануне воины Сил специальных операций ВСУ обнаружили и уничтожили вражеский радиолокационный комплекс "Утес-Тм". Эта РЛС в реальном времени отслеживала украинские самолеты, ракеты и беспилотники в радиусе 360 км.

Также на днях ВСУ уничтожили ремонтную мастерскую российской 155-й бригады морпехов.

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война разведка оккупанты Запорожская область потери россиян ГУР FPV-дрон ЗРК
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