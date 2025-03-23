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23 марта 2025, 18:19

ГУР запустило кампанию рекрутинга студентов в ряды разведки

23 марта 2025, 18:19
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фото: ГУР
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Главное управление разведки Министерства обороны Украины объявило о запуске инициативы "ГУР'ток". Проект презентовали в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУР МО.

Проект "ГУР'ток" стал первой специализированной инициативой, направленной на привлечение студентов в ряды разведки.

В рамках мероприятия Tech Horizon ряд украинских и частных компаний, занимающихся разработкой высокотехнологичного оружия и оборудования, демонстрировали свои наработки и искали талантливых молодых специалистов среди студентов технических специальностей.

Представители ГУР отметили большой интерес к их стенду: десятки студентов, начиная от первокурсников и заканчивая магистрами, активно интересовались возможностью присоединиться к разведке.

Все желающие у стенда могли пройти краткий тест на базовые знания по управлению беспилотными аппаратами, а также подать анкету кандидата.

Напомним, в Украине официально вводится новая категория операторов – внешних пилотов беспилотных летательных аппаратов. Они будут выполнять задания по аэроразведке и обнаружению взрывоопасных предметов.

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ГУР студенты рекрутинг разведка беспилотники ГУР'ток
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