ГУР запустило кампанию рекрутинга студентов в ряды разведки

фото: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины объявило о запуске инициативы "ГУР'ток". Проект презентовали в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУР МО.

Проект "ГУР'ток" стал первой специализированной инициативой, направленной на привлечение студентов в ряды разведки.

В рамках мероприятия Tech Horizon ряд украинских и частных компаний, занимающихся разработкой высокотехнологичного оружия и оборудования, демонстрировали свои наработки и искали талантливых молодых специалистов среди студентов технических специальностей.

Представители ГУР отметили большой интерес к их стенду: десятки студентов, начиная от первокурсников и заканчивая магистрами, активно интересовались возможностью присоединиться к разведке.

Все желающие у стенда могли пройти краткий тест на базовые знания по управлению беспилотными аппаратами, а также подать анкету кандидата.

Напомним, в Украине официально вводится новая категория операторов – внешних пилотов беспилотных летательных аппаратов. Они будут выполнять задания по аэроразведке и обнаружению взрывоопасных предметов.