Фото: Мурованокуриловецкий поселковый совет

Собирали дроны и ребята, и девушки

Об этом рассказали в Мурованокуриловецком поселковом совете, передает RegioNews.

Школа получила подарок 37 500 гривен за активную помощь в сборке дронов и помощи ВСУ. Когда старшеклассники получили комплектующие, они принялись за дело: и мальчики, и девочки под руководством опытного мастера собрали дроны.

"Всего за 12 часов FPV-дроны уже были собраны! Ловкость, ответственность и усердие наших лицеистов поражает! Воспитываем достойное поколение, будущее Украины в надежных руках!", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что с помощью дронов украинские защитники наносят удары по вражеской технике. В частности, 29 января украинские воины показали, как на Юге они потопили российскую лодку.

Это сделали точным ударом FPV-дрона. В результате российская моторная лодка пошла ко дну.