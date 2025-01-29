Пошла ко дну: украинские воины показали, как потопили российскую лодку на Юге
На Юге Украины пилоты дронов-камикадзе продолжают топить плавсредства российских оккупантов
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"В результате точного применения FPV-дрона, защитники подожгли моторную лодку, которая впоследствии пошла ко дну. Уничтожаем врага и приближаем Победу!", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее на временно оккупированной территории Юга Украины аэроразведчики-пограничники обнаружили укрытие россиян и двух оккупантов, перемещавших боекомплект. Вражеские цели поразили дронами.
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