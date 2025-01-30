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30 січня 2025, 16:19

Усього за 12 годин школяри на Вінниччині зібрали дрони для ЗСУ

30 січня 2025, 16:19
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Фото: Мурованокуриловецька селищна рада
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Збирали дрони і хлопці, і дівчата

Про це розповіли в Мурованокуриловецькій селищній раді, передає RegioNews.

Школа отримала подарунок 37 500 гривень за активну допомогу в складанні дронів та допомозі ЗСУ. Коли старшокласники отримали комплектуючі, то вони взялися за справу: і хлопці, і дівчата під керівництвам досвідченого майстра зібрали дрони.

"Усього за 12 годин FPV-дрони вже були зібрані! Вправність, відповідальність та старанність наших ліцеїстів вражає! Виховуємо гідне покоління, майбутнє України в надійних руках!", - йдеться в повідомлені.

Слід зазначити, що за допомогою дронів українські захисники завдають ударів по ворожій техніці. Зокрема, 29 січня українські воїни показали, як на Півдні вони потопили російський човен.

Це зробили влучним ударом FPV-дрона. В результаті російський моторний човен пішов на дно.

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