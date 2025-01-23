На Вінниччині знищили уламки підбитих ворожих ракети та дронів
Днями на Вінниччині виявили та знищили нерозірвані бойові частини та уламки ворожих ракет та БпЛА, якими російська армія атакувала України
Про це повідомляє пресслужба поліції, інформує RegioNews.
Після чергової ракетно-дронової атаки росіян вибухотехніки тричі виїжджали на місця залишків ворожих безпілотників і ракет, які були виявлені у двох районах Вінницької області.
Фахівці знищили вибухонебезпечні пристрої шляхом контрольованого вибуху.
Нагадаємо, 19 січня на Київщині сапери вилучили бойову частину дрона "Герань-2".
Раніше на Сумщині вибухотехніки знешкодили авіаційну ракету Х-101, яка не вибухнула після падіння.
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
На Курщині воїни ГУР знищили важливе супутникове обладнання росіян
23 січня 2025, 06:15На Одещині біля кордону з Молдовою затримали переправника з "клієнтами"
23 січня 2025, 05:29Сухопутні війська за тиждень збили близько 250 російських дронів
23 січня 2025, 05:09Росіяни знову вдарили по Запоріжжю: серед постраждалих – співробітники ДСНС (Оновлено)
23 січня 2025, 04:47На Київщині вночі викрали однорічну дитину через вигаданий борг в 200 тисяч доларів
23 січня 2025, 04:00Розстріл із карабіну через ревнощі: у Дніпрі чоловік вбив 21-річного хлопця та поранив жінку
23 січня 2025, 03:40На Луганщині "Шквал" уразив техніку та засоби зв'язку окупантів
23 січня 2025, 02:25Аварія на підстанції шахти: на Дніпропетровщині під землею застрягли 135 гірників
23 січня 2025, 01:15Незаконне полювання: на Черкащині двоє чоловіків вбили косулю
23 січня 2025, 00:43
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі публікації »
Всі блоги »