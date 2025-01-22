В аварии в Хмельницкой области погибла женщина и ее 8-летняя дочь
ДТП произошло 21 января около 08:40 на трассе вблизи села Мицевцы Каменец-Подольского района
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Столкнулись автомобили Fiat Linea, которым управляла 32-летняя женщина, и Mercedes Benz Vito, за рулем которого находился 43-летний мужчина.
В результате аварии водительница Fiat и ее 8-летняя дочь погибли на месте. Водитель авто Mercedes и его 25-летняя пассажирка получили травмы, их госпитализировали.
По факту аварии возбуждено уголовное производство.
Напомним, днем 20 января в Ровенской области произошло страшное ДТП с маршруткой. Пострадали девять человек.
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