фото: полиция

ДТП произошло 21 января около 08:40 на трассе вблизи села Мицевцы Каменец-Подольского района

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Столкнулись автомобили Fiat Linea, которым управляла 32-летняя женщина, и Mercedes Benz Vito, за рулем которого находился 43-летний мужчина.

В результате аварии водительница Fiat и ее 8-летняя дочь погибли на месте. Водитель авто Mercedes и его 25-летняя пассажирка получили травмы, их госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, днем 20 января в Ровенской области произошло страшное ДТП с маршруткой. Пострадали девять человек.