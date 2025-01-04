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Происшествие случилось в пятницу, 3 января, в городе Коломыя Ивано-Франковской области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

От отравления угарным газом пострадали четыре человека: дети 14 и 5 лет, а также их родители, 44-летний мужчина и 37-летняя женщина. Всех госпитализировали.

Вероятная причина отравления угарным газом – неисправность газового котла.

Напомним, в декабре в Винницкой области пять человек отравились угарным газом, среди них – трое детей.