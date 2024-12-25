фото: Нацполиция

Смертельное ДТП произошло в воскресенье вечером, 22 декабря, на трассе в Николаевском районе, вблизи поворота на Очаков. В результате аварии пешеход погиб на месте происшествия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Николаевской области.

По материалам следствия, около 20:00 микроавтобус Volkswagen Transporter наехал на мужчину, переходившего проезжую часть в неустановленном месте.

"В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм 60-летний пешеход погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Водителю грозит до восьми лет заключения. Правоохранители устанавливают все обстоятельства смертельной аварии.

Напомним, 16 декабря под Николаевом микроавтобус Mercedes Benz Sprinter сбил 55-летнюю женщину-пешехода. Потерпевшая погибла на месте ДТП.