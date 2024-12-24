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24 декабря 2024, 17:57

Путевка за границу за $18 тысяч: в Винницкой области задержали перевозчика уклонистов

24 декабря 2024, 17:57
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фото: ГНСУ
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Пограничники задержали двух жителей Киевской области, которые, вероятно, пытались незаконно пересечь государственную границу, а также их "перевозчика" - 55-летнего жителя Винницкой области

Об этом сообщили на сайте Винницкой областной прокуратуры, передает RegioNews.

Как отмечается в сообщении, "билет" двум военнообязанным стоил 18 тысяч долларов.

"Подозреваемый арендованным автомобилем перевез призывников из Винницы в автодорогу в направлении одного из населенных пунктов Тульчинского района, откуда по объездным путям направлялся в сторону пограничной полосы", - говорится в сообщении.

Фигурант подробно проконсультировал военнообязанных о порядке незаконного выезда из Украины. Приказал удалить из гаджетов всю переписку, касающуюся организации незаконной переправки через государственную границу, и выключить телефон.

Мужчин задержали во время того, как они двигались к государственной границе. Для винничанина суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит 9 лет тюрьмы.

Напомним, ранее на Закарпатье пограничники разоблачили организаторов незаконного канала переправки военнообязанных мужчин через государственную границу. Переправщик с "клиентами", один из которых едва не погиб во время погони, был задержан.

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