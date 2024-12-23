фото: ГПСУ

В пунктах пропуска "Грушев" и "Краковец" на Львовщине пограничники задержали две пары, которые заключили фиктивные браки для выезда за границу

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует RegioNews.

В первом случае из страны пытались уехать 33-летний мужчина из Полтавы и 39-летняя жительница Полтавской области. Женщина имеет инвалидность, что дает ее "мужу" право на выезд за границу. Пара заявила, что едет в Австрию к товарищу мужчины, но во время проверки затруднилась ответить на простые вопросы о своей супружеской жизни.

Во втором случае 38-летний мужчина из Ивано-Франковской области и 33-летняя женщина из Хмельнитчины также хотели выехать по аналогичной схеме. Они утверждали, что едут в гости к теще, но путались в ответах на знакомство и совместную жизнь.

Обоих мужчин через границу не пропустили. Истинность их отношений и мотивы бракосочетания теперь будут проверять правоохранители.

Напомним, ранее на Львовщине пограничники разоблачили псевдосупруги из Сумщины. Парень за фиктивный брак предложил девушке отдых в Турции и 4000 долларов.