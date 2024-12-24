Путівка за кордон за $18 тисяч: на Вінниччині затримали перевізника ухилянтів

фото: ДПСУ

Прикордонники затримали двох жителів Київської області, які, ймовірно, намагалися незаконно перетнути державний кордон, а також їхнього "перевізника" — 55-річного жителя Вінницької області

Про це повідомили на сайті Вінницької обласної прокуратури, передає RegioNews.

Як зазначається у повідомленні, "квиток" двом військовозобов’язаним коштував 18 тисяч доларів.

"Підозрюваний орендованим автомобілем перевіз призовників з Вінниці до автодороги в напрямку одного із населених пунктів Тульчинського району, звідки об’їзними шляхами прямував у сторону прикордонної смуги", - йдеться у повідомленні.

Фігурант детально проконсультував військовозобов’язаних щодо порядку незаконного виїзду з України. Наказав видалити з гаджетів все листування, що стосувалось організації незаконного переправлення через державний кордон, та вимкнути телефон.

Чоловіків затримали під час того, як вони рухалися до державного кордону. Для вінничанина суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує 9 років в'язниці.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники викрили організаторів незаконного каналу переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон. Переправника з "клієнтами", один із яких ледь не загинув під час погоні, затримали.