фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Последний раз девушку видели в 16:30, она вышла из дома и не вернулась.

Полицейские и кинологи со служебными собаками проверяют лесные насаждения, побережье реки, недострои и заброшенные здания. Водолазы ГСЧС обследуют водоемы.

Приметы девушки: рост 164 см, среднего телосложения, волосы русые. На момент пропажи она была одета в синие брюки, черную куртку и черные ботинки.

Полиция обращается ко всем, кому известна любая информация о пропавшей, ее местонахождении или иные сведения, которые могут оказаться полезными в поисках, сообщать по телефонам: 0672563323 или 102.

Напомним, 21 ноября во Львове нашли мертвой пропавшую 22-летнюю девушку. Назначена судмедэкспертиза, чтобы узнать причины смерти.