В Винницкой области четвертый день ищут пропавшую 15-летнюю девушку
В селе Печера Тульчинского района 26 ноября пропала 15-летняя девушка Алина Коломийчук. Поиски продолжаются
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Последний раз девушку видели в 16:30, она вышла из дома и не вернулась.
Полицейские и кинологи со служебными собаками проверяют лесные насаждения, побережье реки, недострои и заброшенные здания. Водолазы ГСЧС обследуют водоемы.
Приметы девушки: рост 164 см, среднего телосложения, волосы русые. На момент пропажи она была одета в синие брюки, черную куртку и черные ботинки.
Полиция обращается ко всем, кому известна любая информация о пропавшей, ее местонахождении или иные сведения, которые могут оказаться полезными в поисках, сообщать по телефонам: 0672563323 или 102.
Напомним, 21 ноября во Львове нашли мертвой пропавшую 22-летнюю девушку. Назначена судмедэкспертиза, чтобы узнать причины смерти.