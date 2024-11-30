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30 ноября 2024, 15:48

В Винницкой области четвертый день ищут пропавшую 15-летнюю девушку

30 ноября 2024, 15:48
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фото: полиция
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В селе Печера Тульчинского района 26 ноября пропала 15-летняя девушка Алина Коломийчук. Поиски продолжаются

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Последний раз девушку видели в 16:30, она вышла из дома и не вернулась.

Полицейские и кинологи со служебными собаками проверяют лесные насаждения, побережье реки, недострои и заброшенные здания. Водолазы ГСЧС обследуют водоемы.

Приметы девушки: рост 164 см, среднего телосложения, волосы русые. На момент пропажи она была одета в синие брюки, черную куртку и черные ботинки.

Полиция обращается ко всем, кому известна любая информация о пропавшей, ее местонахождении или иные сведения, которые могут оказаться полезными в поисках, сообщать по телефонам: 0672563323 или 102.

Напомним, 21 ноября во Львове нашли мертвой пропавшую 22-летнюю девушку. Назначена судмедэкспертиза, чтобы узнать причины смерти.

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