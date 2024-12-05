В Винницкой области девятые сутки ищут 15-летнюю девушку
Девятые сутки подряд в Винницкой области продолжаются поиски пропавшей Алины Коломийчук
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Правоохранители просят помочь в поиске 15-летней Алины Коломийчук, пропавшей 26 ноября.
Установлено, что в день пропажи девушка останавливала автомобили и просила довезти до поселка Стрижавка Винницкого района. Один из водителей, подвозивший девушку, рассказал, что она вышла из авто в центральной части населенного пункта и ушла в неизвестном направлении.
Напомним, 26 ноября Алина Коломийчук вышла из дома в селе Печера Тульчинского района и до сих пор не вернулась.
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