Удар дрона по Тернополю: спасатели показали, как тушили пожар на предприятии
Во вторник ночью, 3 декабря, в результате атаки РФ вражеский БпЛА попал по предприятию в Тернополе. Возник пожар, который оперативно потушили
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины, передает RegioNews.
Отмечается, что дрон вызвал пожар на территории одного из предприятий города. К ликвидации возгорания привлекли 34 спасателя и 11 единиц спецтехники.
Пожарные оперативно локализовали и ликвидировали пожар.
"По предварительной информации, погибшие и раненые на месте происшествия не обнаружены", — говорится в сообщении.
Напомним, ночью 3 декабря российский "шахед" попал по объекту энергетической инфраструктуры в Тернополе. Часть города осталась без электричества.
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