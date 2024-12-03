Удар дрона по Тернополю: спасатели показали, как тушили пожар на предприятии

фото: ГСЧС Украины

Во вторник ночью, 3 декабря, в результате атаки РФ вражеский БпЛА попал по предприятию в Тернополе. Возник пожар, который оперативно потушили

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что дрон вызвал пожар на территории одного из предприятий города. К ликвидации возгорания привлекли 34 спасателя и 11 единиц спецтехники.

Пожарные оперативно локализовали и ликвидировали пожар.

"По предварительной информации, погибшие и раненые на месте происшествия не обнаружены", — говорится в сообщении.

Напомним, ночью 3 декабря российский "шахед" попал по объекту энергетической инфраструктуры в Тернополе. Часть города осталась без электричества.