В Винницкой области задержали мужчину, который хранил дома арсенал оружия

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В одном из сел в Винницкой области задержали 29-летнего мужчину, который хранил дома гранаты, взрывчатку, патроны и противотанковый гранатомет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Винницкой области.

Как отмечается в сообщении, 10 ноября правоохранители получили сообщение, что в одном из сел Якушинецкой общины ходит мужчина с оружием. Сотрудники полиции разыскали злоумышленника, он находился в состоянии алкогольного опьянения и имел при себе охотничий карабин.

У фигуранта изъяли несколько единиц оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Зарегистрированное охотничье оружие также изъято.

Правоохранители выясняют каналы получения мужчиной вооружения, а также какова цель его хранения.

Мужчине сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Ему грозит 7 лет лишения свободы.

Напомним, ранее житель села Киевской области нашел на своем участке гранатомет.