В Винницкой области задержали мужчину, который хранил дома арсенал оружия
В одном из сел в Винницкой области задержали 29-летнего мужчину, который хранил дома гранаты, взрывчатку, патроны и противотанковый гранатомет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Винницкой области.
Как отмечается в сообщении, 10 ноября правоохранители получили сообщение, что в одном из сел Якушинецкой общины ходит мужчина с оружием. Сотрудники полиции разыскали злоумышленника, он находился в состоянии алкогольного опьянения и имел при себе охотничий карабин.
У фигуранта изъяли несколько единиц оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Зарегистрированное охотничье оружие также изъято.
Правоохранители выясняют каналы получения мужчиной вооружения, а также какова цель его хранения.
Мужчине сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Ему грозит 7 лет лишения свободы.
Напомним, ранее житель села Киевской области нашел на своем участке гранатомет.