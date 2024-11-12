На Вінниччині затримали чоловіка, який зберігав вдома арсенал зброї

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В одному з сіл на Вінниччині затримали 29-річного чоловіка, який зберігав вдома гранати, вибухівку, набої та протитанковий гранатомет

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Вінницької області.

Як зазначається у повідомленні, 10 листопада правоохоронці отримали повідомлення, що в одному з сіл Якушинецької громади ходить чоловік зі зброєю. Працівники поліції розшукали зловмисника, він перебував у стані алкогольного сп’яніння та мав при собі мисливський карабін.

У фігуранта вилучили декілька одиниць зброї, боєприпаси та вибухову речовину. Зареєстровану мисливську зброю також вилучили.

Правоохоронці з'ясовують канали отримання чоловіком озброєння, а також яка мета його зберігання.

Чоловікові повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Йому загрожує 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше житель села на Київщині знайшов на своїй ділянці гранатомет.