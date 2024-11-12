На Вінниччині затримали чоловіка, який зберігав вдома арсенал зброї
В одному з сіл на Вінниччині затримали 29-річного чоловіка, який зберігав вдома гранати, вибухівку, набої та протитанковий гранатомет
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Вінницької області.
Як зазначається у повідомленні, 10 листопада правоохоронці отримали повідомлення, що в одному з сіл Якушинецької громади ходить чоловік зі зброєю. Працівники поліції розшукали зловмисника, він перебував у стані алкогольного сп’яніння та мав при собі мисливський карабін.
У фігуранта вилучили декілька одиниць зброї, боєприпаси та вибухову речовину. Зареєстровану мисливську зброю також вилучили.
Правоохоронці з'ясовують канали отримання чоловіком озброєння, а також яка мета його зберігання.
Чоловікові повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Йому загрожує 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше житель села на Київщині знайшов на своїй ділянці гранатомет.