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18 мая 2021, 14:51 97

На Киевщине заблокировали онлайн-ресурсы, сбывавшие поддельные тесты на коронавирус

18 мая 2021, 14:51 97
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Фото: из открытых источников
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Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали сеть анонимных онлайн-ресурсов, через которые продавали поддельные медицинские документы, в частности, справки с отрицательными результатами тестов на COVID-19 и листки временной нетрудоспособности

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным оперативников, сеть веб-ресурсов основали в июле 2020 года двое жителей Киевской области, которые принимали заказы на изготовление поддельных отрицательных результатов ПЦР-тестов на COVID-19 для выезда за границу. Также они фальсифицировали медицинские справки для получения водительских прав и листки временной нетрудоспособности с поддельными печатями государственных и коммунальных медицинских учреждений Киева.

По предварительной информации, ежедневно им удавалось продавать до 10 подделок. Их стоимость зависела от вида документа и срочности изготовления, в среднем составляла одну тысячу гривен. Передачу "справок" заказчикам осуществляли через службы экспресс-доставки.

Установлено, что подозреваемые зарегистрировали несколько фиктивных фирм и открыли банковские счета на подставных лиц. Реквизиты они использовали для получения средств за поддельные документы. Сейчас продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что на Львовщине в Золочевском районе 35-летняя женщина подрабатывала и сбывала справки от имени медицинских учреждений о прохождении тестирования на Covid-19. Следователи сообщили ей о подозрении.

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