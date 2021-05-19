На Волыни полицейские задержали мужчину, который продавал фейковые справки о COVID-19

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Сотрудники Луцкого пограничного отряда и следователи Нацполиции разоблачили жителя Волыни на изготовлении и сбыте поддельных справок о негативных ПЦР-тестах на COVID-19

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Мужчина сбывал поддельные справки о негативном результате людям, которые пересекают государственную границу, чтобы они не проходили обязательную самоизоляцию", - сообщили правоохранители.

В результате санкционированного обыска, в транспортном средстве правоохранители обнаружили 18 бланков справок о негативном результате ПЦР-тестирования. Также другие вещественные доказательства, указывающие на противоправную деятельность, были обнаружены и в доме мужчины.

Напомним, ранее на Киевщине СБУ заблокировала онлайн-ресурсы сбывали поддельные тесты на коронавирус.