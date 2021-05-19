17:36  19 мая
Ляшко пообещал за лето вакцинировать от коронавируса 5 млн украинцев
14:25  19 мая
Рада провалила создание ВСК по делу "вагнеровцев"
17:38  19 мая
Оккупанты на Донбассе притихли, сегодня - ни одного обстрела
UA | RU
UA | RU
19 мая 2021, 13:26 186

На Волыни полицейские задержали мужчину, который продавал фейковые справки о COVID-19

19 мая 2021, 13:26 186
Читайте також українською мовою
Фото: mvs.gov.ua
Читайте також
українською мовою

Сотрудники Луцкого пограничного отряда и следователи Нацполиции разоблачили жителя Волыни на изготовлении и сбыте поддельных справок о негативных ПЦР-тестах на COVID-19

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Мужчина сбывал поддельные справки о негативном результате людям, которые пересекают государственную границу, чтобы они не проходили обязательную самоизоляцию", - сообщили правоохранители.

В результате санкционированного обыска, в транспортном средстве правоохранители обнаружили 18 бланков справок о негативном результате ПЦР-тестирования. Также другие вещественные доказательства, указывающие на противоправную деятельность, были обнаружены и в доме мужчины.

Напомним, ранее на Киевщине СБУ заблокировала онлайн-ресурсы сбывали поддельные тесты на коронавирус.

коронавирус полиция граница самоизоляция справка

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Так не доставайся же ты никому! Что ждет парализованный Славянск
Тупик на 87-м округе. Три варианта для решения проблемы имени Вирастюка-Шевченко
Все публикации »
Михаил Басараб
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram