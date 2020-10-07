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07 октября 2020, 15:52

Местные выборы 2020: Бюллетени будут охранять десятки тысяч полицейских

07 октября 2020, 15:52
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Всего для обеспечения порядка на выборах планируется привлечь более 75 тысяч полицейских
Всего для обеспечения порядка на выборах планируется привлечь более 75 тысяч полицейских
Фото из открытых источников
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К охране публичной безопасности и порядка на местных выборах планируется привлечь более 75 тысяч сотрудников полиции, из которых на охрану избирательных бюллетеней - 47 тысяч человек.

Об этом во время совещания заявил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Планируется привлечь более 75 тысяч полицейских, из которых на охрану избирательных бюллетеней - 47 тысяч. Ежесуточно для обеспечения правопорядка на улицах населенных пунктов и на автодорогах государства будет привлекаться свыше 10 тысяч полицейских, это 2,7 тыс. патрулей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для своевременного и качественного документирования правонарушений, связанных с избирательным процессом, и иных сообщений граждан, запланировано дежурство 1 200 усиленных следственно-оперативных групп.

По словам Фацевича, благодаря помощи ГНСУ, ГСЧС и НГУ удалось сформировать оптимальную схему обеспечения публичной безопасности и порядка.

Со своей стороны первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что главная задача МВД - обеспечить беспристрастный контроль за соблюдением законодательства всеми участниками избирательного процесса.

Ранее сообщалось, что за порядком на местных выборах будет следить весь личный состав полиции.

выборы Украина полиция Местные выборы бюллетень
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