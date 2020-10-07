Местные выборы 2020: Бюллетени будут охранять десятки тысяч полицейских

Всего для обеспечения порядка на выборах планируется привлечь более 75 тысяч полицейских

Всего для обеспечения порядка на выборах планируется привлечь более 75 тысяч полицейских

Фото из открытых источников

К охране публичной безопасности и порядка на местных выборах планируется привлечь более 75 тысяч сотрудников полиции, из которых на охрану избирательных бюллетеней - 47 тысяч человек.

Об этом во время совещания заявил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Планируется привлечь более 75 тысяч полицейских, из которых на охрану избирательных бюллетеней - 47 тысяч. Ежесуточно для обеспечения правопорядка на улицах населенных пунктов и на автодорогах государства будет привлекаться свыше 10 тысяч полицейских, это 2,7 тыс. патрулей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для своевременного и качественного документирования правонарушений, связанных с избирательным процессом, и иных сообщений граждан, запланировано дежурство 1 200 усиленных следственно-оперативных групп.

По словам Фацевича, благодаря помощи ГНСУ, ГСЧС и НГУ удалось сформировать оптимальную схему обеспечения публичной безопасности и порядка.

Со своей стороны первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что главная задача МВД - обеспечить беспристрастный контроль за соблюдением законодательства всеми участниками избирательного процесса.

Ранее сообщалось, что за порядком на местных выборах будет следить весь личный состав полиции.