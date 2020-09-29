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29 сентября 2020, 19:07 3

Строительство аэропорта в Виннице состоится при моей каденции, - Зеленский

29 сентября 2020, 19:07 3
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Ответственность за отсутствие аэропорта он положил на "винницких" политиков
Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что строительство аэропорта "Винница" состоится при его каденции.

Об этом он рассказал на брифинге в СКА "Здоровье" во время рабочего визита в Винницу, передает RegioNews.

На вопрос журналистов, почему так произошло, Зеленский ответил, что ему неизвестно, какие средства отозвал бывший премьер-министр Алексей Гончарук.

Он заверил, что строительство аэропорта "Винница" состоится при его каденции, как и строительство других аэропортов во всех стратегических местах. Также президент отметил, что "на все это не было денег в этом году".

Что касается "Правительства слуг народа", или любого названия, я вам могу сказать, что вы увидите при моей каденции строительство аэропорта "Винница". А вот почему, например, люди, которые выросли у вас, ставшие крупными политиками, которые из Винницы, и почему они до этого момента не строили "Аэропорт Винница", то как мне кажется вот в чем некорректность этого вопроса. Поэтому надо им ставить этот вопрос", - сказал президент.

Напомпим, Зеленский прибыл в Винницкую область с рабочим визитом, сообщалось, что он проинспектирует дороги, которые строятся в области.

Владимир Зеленский строительство Винница аэропорт визит
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