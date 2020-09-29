Дело Шеремета: Стало известно, когда суд возьмется за апелляцию Антоненко

Заседание состоится 6 октября

Заседание состоится 6 октября

Фото: Родная Украина

Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляционную жалобу защиты обвиняемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко («Риффмастера») на решение суда первой инстанции от 25 августа об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей 6 октября.

Об этом сообщили активисты в Facebook, передает RegioNews.

"6.10.2020 в 14:00 в Киевском апелляционном суде (Соломенская 2-а) состоится рассмотрение апелляции адвокатов Андрея Антоненко на решение судьи Шевченковского суда о продлении срока содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 августа ветерану АТО и музыканту Андрею Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, вручили обвинительный акт.

2 сентября адвокаты подали апелляцию на меру пресечения Антоненко.