В Виннице ветераны АТО требуют привлечь к ответственности военное руководство государства

Участники АТО считают, что высшее военное руководство ничего не сделало для спасения морпеха, раненого вблизи Зайцевого неделю назад

Участники АТО считают, что высшее военное руководство ничего не сделало для спасения морпеха, раненого вблизи Зайцевого неделю назад

Фото: Укринформ

В Виннице ветераны АТО вышли на протест из-за брошенного на произвол судьбы раненого морпеха, который умирал три дня, и требовали привлечь к ответственности за бездействие высшее военное руководство государства.

Об этом они заявили во время пикета здания ОГА, сообщает Regionews со ссылкой на Укринформ.



Ветераны АТО выражали свое возмущение бездействием высшего военного руководства государства, которое не обеспечило спасение морпеха, раненого 13 июля вблизи населенного пункта Зайцевое Донецкой области во время выполнения боевого задания. Он несколько дней оставался живым на неподконтрольной правительству Украины территории. 21 июля представители российско-оккупационных войск вернули его тело.

Наше терпение подходит к концу: человека бросили, как собаку. Никто не пошевелил пальцем, не подтянул ни танков, ни артиллерии, никто не пытался организовать операцию по спасению", - сказал один из участников пикета, который назвался Игорем.



С пикетчиками встретился председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов. Они заявили чиновнику, что считают позицию высшего руководства государства в данной ситуации халатностью, которая привела к смерти, и заслуживает наказание в соответствии с действующим законодательством.



Также участники пикета требовали обнародовать имя погибшего и наградить героя за его подвиг.



Впоследствии Борзов на своей странице в Facebook написал: "Сержант Ярослав Журавель – украинский боец, которого несколько дней не смогли эвакуировать после ранения. Его тело забрали. Он дома – в Днепропетровске. Назвать имя погибшего меня просили сегодня на пикете под ОГА".

Сержант ЯРОСЛАВ ЖУРАВЕЛЬ – украинский боец, которого несколько дней не смогли эвакуировать после ранения... Его тело забрали.... Опубликовано Сергей Борзов Председатель Винницкой ОГА Среда, 22 июля 2020 г.

В сообщении также содержится ссылка на сведения о погибшего морпеха, обнародованные журналистом Андреем Цаплиенко.

Украинский беспилотник снял видео с раненым морпехом в белом шлеме. Боец был жив, останавливал себе кровотечение жгутом и искал укрытие. Кадры показал журналист Андрей Цаплиенко в сюжете программы "ТСН. Неделя" на канале "1+1". Трех воинов представили к награде...", - говорится в сообщении.



Как известно, 13 июля на запрос украинской стороны СЦКК совместно с СММ ОБСЕ была спланирована эвакуация тела погибшего в результате подрыва на взрывном устройстве лейтенанта Дмитрия Красногрудя в "серой зоне" поселка Зайцевое Донецкой области. При этом военнослужащие ВСУ получили со стороны оккупантов гарантии безопасности и обязательства по прекращению огня в районе Зайцевого 13 июля.



Однако во время эвакуации тела убитого украинского военного невооруженной эвакуационная группа, которая была маркирована белыми повязками на жилетах и белыми касками, попала в засаду. Сначала был обстрелян военнослужащий, который шел впереди группы, ему на помощь бросился медик Николай Ильин, который также был обстрелян и получил ранения, несовместимые с жизнью. После этого эвакуационная группа с еще одним травмированным офицером отступила.



16 июля, тело лейтенанта Дмитрия Красногрудя передано на контролируемую правительством Украины территорию. Тело погибшего медика забрали боевики российских оккупационных войск.



21 июля на подконтрольную правительству Украины территорию было передано тело третьего украинского защитника, который был ранен во время обстрела эвакуационной группы и умер через то, что оккупанты отказывались предоставить украинской стороне разрешение на его поиски в "серой зоне".