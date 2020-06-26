В Виннице за вымогательство миллиона задержали "советника" Зеленского

Вместе с двумя сообщниками злоумышленник угрожал предпринимателю физическим насилием

Вместе с двумя сообщниками злоумышленник угрожал предпринимателю физическим насилием

В Виннице был задержан экс-сотрудник милиции, который представляясь советником президента Украины, требовал у предпринимателя более 1,1 млн грн.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как выяснило следствие, у злоумышленника было удостоверение Офиса Президента. У мужчины также было два сообщника, с которыми он угрожал коммерсанту физическим насилием и уничтожением имущества, а также требовал возврата несуществующего долга.

Отмечается, что за эту сумму бывший правоохранитель обещал не препятствовать предпринимателю в ведении бизнеса. Он также заявлял о связях с чиновниками ОП, а его сообщники представились генералом СБУ и членом антикоррупционной общественной организации.

Фигурантов задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения всей суммы так называемого долга.

В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины планируется объявление фигурантам подозрений в совершении преступления и избрании меры пресечения", - подчеркнули в СБУ.

Правоохранители продолжают следственно-оперативные действия по установлению других лиц, возможно причастных к правонарушению.

Напомним, в Одессе СБУ на взятке разоблачила прокурора Военной прокуратуры Южного региона Украины.

А в Кривом Роге задержали банду, которая зарабатывала на "выбивании" несуществующих долгов у жителей региона.