В Одессе СБУ за получение взятки арестовали прокурора

Он искусственно блокировал работу предприятий-импортеров авто через исключение официальной документации

Он искусственно блокировал работу предприятий-импортеров авто через исключение официальной документации

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила в Одессе на взятке прокурора Военной прокуратуры Южного региона Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает RegioNews.

Оперативники спецслужбы установили, что прокурор является процессуальным руководителем в уголовном производстве в отношении военнослужащих госпогранслужбы, которые подозреваются в содействии незаконному ввозу в Украину иностранных автомобилей.

По предварительным данным следствия, прокурор в пределах расследования "решил" искусственно блокировать работу предприятий-импортеров авто через исключение официальной документации.

2,5-10 тысяч долларов он гарантировал коммерсантам не накладывать на них соответствующих следственных санкций. Расценки прокурор устанавливал в зависимости от объемов импорта и марок авто", - говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали факт вымогательства прокурором через посредника 10 тысяч долларов и получение 5 тысяч долларов на банковский счет.

Кроме того, задокументировано получение прокурором неправомерной выгоды в размере 2,5 тысяч долларов.

Начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины прокурору сообщено о подозрении.

Ранее сообщалось, что детективы НАБУ в четверг, 25 июня, задержали председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня. По данным НАБУ он должен был получить от регионального отделения одного из органов государственной власти в области в целом 1,8 млн грн неправомерной выгоды.