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17 июня 2020, 13:29 7

Арахамия рассказал, когда "Слуга народа" проведет первые праймериз

17 июня 2020, 13:29 7
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От фракции в праймериз будут участвовать пять кандидатов на должность мэра Киева
От фракции в праймериз будут участвовать пять кандидатов на должность мэра Киева
Фото: из открытых источников
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что уже в конце июле партия "Слуга народа" проведет социологические праймериз на выдвижение единого кандидата в мэры Киева.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Это будет более известно - социология. Социологический праймериз так называемый. Он будет ближе к концу следующего месяца. Чтобы уже понимать всю ситуацию. В других политических партиях также будут известны кандидаты. И будет финальное окончательное решение уже после этого", - пояснил он.

Нардеп отметил, что от фракции в праймериз будут участвовать пять кандидатов на должность мэра Киева. Однако существует большая вероятность, что Александр Ткаченко не будет принимать участие во внутрипартийном отборе из-за того, что он возглавил Министерство культуры.

Все кто намерены принимать в этом участие, пойдут отдельно, они в большинстве члены нашей фракции и партии. Поэтому, делая позитивные шаги они так или иначе усиливают позиции нашей партии. От нашей фракции: Качура, Дубинский, Ткаченко, Тищенко и госпожа Верещук. Пять", - добавил Арахамия.

По его словам, на сегодняшнем заседании фракции не будут обсуждать праймериз.

Ранее сообщалось, что кандидаты в мэры Киева от "Слуги народа" обсудили формат проведения праймериз. В партии якобы еще не определилась с кандидатом на местных выборах в Киеве.

Давид Арахамия Слуга народа партия праймериз фракция
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