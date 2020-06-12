Территориальная реформа: Шмыгаль рассказал, сколько ОТО успели создать в стране

Правительство переходит к формированию новых оптимизированных районов

Правительство переходит к формированию новых оптимизированных районов

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Всего запланировано создание 1470 общин, из которых уже успели создать более тысячи ОТО. После избирательного процесса осенью объединенные территориальные общины будут созданы и будут работать, как это запланировано реформой.

Как передает RegioNews, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Сейчас создано более тысячи объединенных территориальных общин. Всего запланировано и утверждено создание 1470 общин. После избирательного процесса осенью, общины будут созданы и будут работать, как это запланировано реформой. С сегодняшнего дня мы должны перейти к формированию субрегионального уровня, то есть к формированию районов - оптимизированных районов", - сказал Шмыгаль.

Премьер пояснил, что есть ситуации, когда один район стал одной общиной, и теперь необходимо наводить порядок, чтобы не было пересечения функций государства, делегированных полномочий общин: эти функции нужно разъединить.

"На прошлой неделе на правительственном совещании Кабмин рассматривал образование субрегионального уровня. Минрегион совместно с ОГА разработал и наработал новые проекты районов. Сейчас существует на карте 490 районов, их предлагается укрупнить и создать втрое меньше. Фактически, существующее районное деление было образовано еще при СССР в первой половине прошлого века. Это абсолютно не соответствует современным стандартам по многим критериям, поэтому надо наводить порядок", - объяснил глава правительства.

Например, по словам премьера, есть районы, где проживает 5000 человек и районы, где больше 180 тысяч человек.

Большие перекосы по субвенциям и в дотациях. Ответственность - одинаковая, а ситуация разная", - отметил Шмыгаль, добавив, что из-за этого есть напряжение среди местных голов.

Напомним, Кабинет Министров Украины утвердил перспективные планы формирования территорий общин Винницкой, Донецкой, Черкасской и, с доработкой, Черновицкой областей.

В соответствии с распоряжениями, в Винницкой области предусмотрено 63, в Донецкой – 66, в Черкасской – 67, в Черновицкой – 52 способные (объединенные) территориальные общины.