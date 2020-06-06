На Донбассе четыре обстрела, есть раненые - штаб

Противник выпустил семь мин 120-го калибра вблизи Опытного

Фото: flickr

Противник выпустил семь мин 120-го калибра вблизи Опытного

Вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 мм, которые должны быть отведенными от линии разграничения.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Противник выпустил семь мин 120-го калибра по оборонным укреплениям Объединенных сил вблизи Опытного. Рядом с Марьинкой враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, а в районе Богдановки использовал противотанковые ракетные комплексы.

Неподалеку Орехово оккупанты вели огонь по нашим позициям из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня с минометов калибра 82 мм.