Мэр Винницы просит правительство разрешить торговлю на непродовольственных рынках

Мэр Винницы Сергей Моргунов встретился с протестующими, которые митинговали под мэрией

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Мэр Винницы Сергей Моргунов встретился с протестующими, которые митинговали под мэрией

Мэр Винницы Сергей Моргунов принял решение направить обращение к Винницкой ОГА, правительству и президенту с просьбой пересмотреть последнее Постановление Кабмина относительно смягчения карантинных ограничений и позволить непродовольственным рынкам работать со строгим соблюдением санитарных требований.

Об этом Сергей Моргунов написал на своей странице в facebook, сообщает RegioNews.

Фактически два месяца рынки непродовольственных товаров закрытые из-за карантина, и люди каждый день ожидают, что вернутся к работе и смогут заработать, чтобы прокормить свои семьи. И я хорошо их понимаю", - написал Моргунов.

Председатель сообщил, что вел переговоры с инициативной группой представителей трех винницких рынков и общественных организаций, которые объединяют предпринимателей.

"На встрече еще раз объяснил людям, что местная власть не имеет полномочий относительно открытия или закрытия рынков в условиях карантина. И мы можем действовать только на основании решений Кабинета Министров Украины. Но я лично всегда на стороне людей, которые работают сами и создают рабочие места для других", - отметил мэр.

Сегодня возле городского совета собрались предприниматели с призывом к Правительству разрешить работать вещевым рынкам. Фактически два... Опубликовано Сергеем Моргуновым Вторник, 12 мая 2020 г.

Ответа от правительства винницкие предприниматели будут ждать три дня, после чего обещают опять выйти на улицы.

Напомним, сегодня, 12 мая под мэрией Винницы состоялся митинг предпринимателей, на котором требовали открыть непродовольственные рынки города.