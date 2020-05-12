09:27  12 мая
В Украине уже более 16 тысяч больных коронавирусом - Минздрав
10:25  12 мая
В Украине планируют возобновить систему санэпидемстанций
15:08  12 мая
Министерство образования сообщило дату проведения ВНО
UA | RU
UA | RU
Валерия Ясницкая журналист [email protected]
12 мая 2020, 14:11 3

Мэр Винницы просит правительство разрешить торговлю на непродовольственных рынках

Читайте також
українською мовою
12 мая 2020, 14:11 3
Читайте також українською мовою
Мэр Винницы Сергей Моргунов встретился с протестующими, которые митинговали под мэрией
Страница Сергея Моргунова в facebook
Мэр Винницы Сергей Моргунов встретился с протестующими, которые митинговали под мэрией

Мэр Винницы Сергей Моргунов принял решение направить обращение к Винницкой ОГА, правительству и президенту с просьбой пересмотреть последнее Постановление Кабмина относительно смягчения карантинных ограничений и позволить непродовольственным рынкам работать со строгим соблюдением санитарных требований.

Об этом Сергей Моргунов написал на своей странице в facebook, сообщает RegioNews.

Фактически два месяца рынки непродовольственных товаров закрытые из-за карантина, и люди каждый день ожидают, что вернутся к работе и смогут заработать, чтобы прокормить свои семьи. И я хорошо их понимаю", - написал Моргунов.

Председатель сообщил, что вел переговоры с инициативной группой представителей трех винницких рынков и общественных организаций, которые объединяют предпринимателей.

"На встрече еще раз объяснил людям, что местная власть не имеет полномочий относительно открытия или закрытия рынков в условиях карантина. И мы можем действовать только на основании решений Кабинета Министров Украины. Но я лично всегда на стороне людей, которые работают сами и создают рабочие места для других", - отметил мэр.

Сегодня возле городского совета собрались предприниматели с призывом к Правительству разрешить работать вещевым рынкам. Фактически два...

Опубликовано Сергеем Моргуновым Вторник, 12 мая 2020 г.

Ответа от правительства винницкие предприниматели будут ждать три дня, после чего обещают опять выйти на улицы.

Напомним, сегодня, 12 мая под мэрией Винницы состоялся митинг предпринимателей, на котором требовали открыть непродовольственные рынки города.


митинг мэр протесты Винница рынки
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Последствия медреформы: студенты-медики жалуются на отсутствие мест для прохождения интернатуры
12 мая 2020, 13:30
Предприниматели Винницы и Луцка снова пикетируют горсоветы
12 мая 2020, 10:25
В Виннице и Житомире разрешат ездить в общественном транспорте без пропусков
08 мая 2020, 17:32
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
11 мая 2020, 18:49
"Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"
06 мая 2020, 16:48
Чернышов съездил в Винницу пропиарить достижения команды Гройсмана
07 мая 2020, 20:59
В Киеве открыли три рынка, на очереди - еще два
05 мая 2020, 13:41
Ослабление карантина в Киеве не коснется транспорта
06 мая 2020, 13:15
Рада проголосовала за массовое тестирование украинцев и страхование медиков
07 мая 2020, 17:04
Последние Популярные
Ульяна Супрун
Андрей Смолий
Вадим Денисенко
Все блоги »
"Денег нет, но вы держитесь": мэры городов о бюджетных потерях и о выходе из карантина
08 мая 2020, 12:00
Битва за Киев: как одессит Гончаренко может испортить игру Кличко
07 мая 2020, 14:00
Все публикации »
В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода
09 мая 2020, 11:00
В киевском ботаническом саду им. Гришко расцвели каштаны, пионы, сирень
08 мая 2020, 07:19
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Все видео »
Марцинкив Руслан
Городской голова Ивано-Франковска
Геннадий Труханов
Городской голова Одессы
Виталий Кличко
Городской голова Киева
Все досье »