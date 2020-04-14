"Больная не дышит": почему украинская промышленность не будет производить аппараты ИВЛ

Нехватка аппаратов искусственной вентиляции легких, так же как другого медицинского оборудования, – одна из основных проблем медицины во время пандемии COVID-19. О том, где их взять, как водится, раньше не думали, а когда кинулись – оказалось, что брать их негде. Цены на импортные приборы взлетела космически, да и тех днем с огнем не сыщешь – дефицит во всем мире, не мы одни страдаем. И здесь украинские "умники" вспомнили, что когда-то и в Украине производили аппараты ИВЛ и "кинули идею: а давайте быстренько восстановим собственное производство

Нехватка аппаратов искусственной вентиляции легких, так же как другого медицинского оборудования, – одна из основных проблем медицины во время пандемии COVID-19. О том, где их взять, как водится, раньше не думали, а когда кинулись – оказалось, что брать их негде. Цены на импортные приборы взлетела космически, да и тех днем с огнем не сыщешь – дефицит во всем мире, не мы одни страдаем. И здесь украинские "умники" вспомнили, что когда-то и в Украине производили аппараты ИВЛ и "кинули идею: а давайте быстренько восстановим собственное производство

"Укроборонпром", на чьих предприятиях ранее производили такие нынче дефицитные аппараты ИВЛ, почесал макушку и вытащил из покрытых пылью архивов чертежи аппарата. Но не все так легко. Руководство концерна думало-думало и в конце концов сдалось без боя, заявив, что возобновление производства таких аппаратов на их заводе невозможно. По традиции, развал мощностей списали на "папередников", а невозможность восстановления – на недостаток финансирования. О своих немаленьких зарплатах генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус и его заместитель Мустафа Найем скромно промолчали. Хотя за что они их получают мне до сих пор непонятно, ведь большинство оборонпромовских заводов стоят развалены до основания, а на тех, что работают, воруют миллионы гривен, как вот на житомирском бронетанковом. В конце концов, чтобы сохранить лицо, "оборонпромовцы" отчитались, что в Хмельницком шьют маски, в Николаеве – дезрастворы изготавливают, так сказать, чем можем... И, чтобы не они одни расписывались в собственном бессилии, пожалуйста: "Мы открываем доступ к технической документации, если кто-то другой, к примеру, частные структуры, возьмутся, мы будем только "за".

С тех пор прошло несколько недель, а желающих "дать кислород государству" пока нет. Потому что "Укроборонпром" - лишь капля в море таких же предприятий, которые не могут быть перепрофилированы технически, или не хотят перепрофилироваться с экономической точки зрения. А все потому, что в Украине нет производителей медицинского оборудования как такового, да и цивилизованного легкого машиностроения вообще. Когда я говорю "цивилизованное", то имею в виду такое, которое может быстро переориентироваться на рыночные потребности. Все, что было в советское время распродано нынешними "благодетелями", "спонсорами", "кураторами областей", которые теперь не упускают случая попиариться, передав больнице забытого Богом райцентра один-единственный современный аппарат, который невозможно подключить к старой неисправной электропроводке, которая "загибается" от перенапряжения. Иначе говоря, реалии больничного быта где-то в горном хуторе таковы, что импортные аппараты часто не к чему подключать, а если они не выдержат и ломаются – нет ни средств на ремонт, ни импортных запчастей.

Старое благополучно развалили, а вот нового за три десятка лет независимости не построили ни в государственном секторе, ни в частном. Государственные мужи всех созывов и каденций набивали карманы, финансируя медицину по остаточному принципу, а нет спроса на медтехнику (ибо денег у медучреждений нет), нет и производства. О государственной безопасности и защите населения тоже никто не думал, потому что ни один из тех, кто наверху - так же как и мы внизу - в жизни своей с пандемией до сих пор не сталкивались. Хотя этот факт совершенно не оправдывает пятерых предыдущих президентов, десяток премьер-министров и несколько тысяч нардепов, которые кроме своих собственных должны защищать еще и государственные интересы.

Малые частники тем временем шили свадебные платья, клепали пластиковую посуду и открывали рестораны-магазины-аптеки – то, что народу надо. А олигархи выкачивали остатки газа-угля-энергоресурсов, которые продавали за границу за миллионы и миллиарды долларов. Теперь портные шьют маски, а вместо разовых стаканчиков кроят защитные щитки из пластика. Кто на что учился, тот на то и пригодился. А кто учился на шахтера, тот вообще сидит без работы, потому что спрос на энергоносители резко упал – потому что заводы и за рубежом останавливаются, а платить из своего кармана наемным рабочим Ахметовы-Коломойськие не спешат: мало того, что и так убытки, так еще и на благотворительность отдать надо.

А вот производить аппараты ИВЛ последние 30 лет в Украине не учился никто. Хотя и без большого ума ясно, что перепрофилировать на производство медтехники в государстве просто ничего, ну не может условный промышленный гигант "Турбоатом" вместо турбин изготавливать медоборудование. Так же, как и подпольный цех по производству автозапчастей.

Что самое интересное, с технической точки зрения в аппарате ИВЛ ничего сложного нет, но вся беда в том, что можно изготовить один образец, ну два... Но это, "грубо говоря", для развлечения. Чтобы производство окупалось, оно должно быть массовым, или, по крайней мере, серийным. А на массовое производство, государству, или частнику надо деньги. А денег сейчас ни у кого нет. А даже если найдутся, то нужно закупить производственную линию за границей (своей же нет), а это время. Надо закупить материалы и запчасти – и это время. Надо обучить специалистов, которые с этим всем будут работать, так же токари и слесари в государстве дефицит – опять нужно время. Готовое изделие надо сертифицировать - еще куча времени и денег. Того самого времени и денег, которых теперь не хватает каждому, чтобы спасти свою жизнь. Того времени и денег, которые "съели" три десятки лет разгильдяйства, бесхозяйственности и отсутствия системного подхода к экономике.

Государственные интересы Украины начали сдавать намного раньше, чем мы думаем, господа. Ибо, в конце концов, какая разница от чего умирать: от пуль, от голода или от отсутствия аппаратов ИВЛ? Результат один: нет народа – нет государства.