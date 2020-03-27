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27 марта 2020, 17:17 13

В Виннице запретили проезд в общественном транспорте

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27 марта 2020, 17:17 13
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С 29 марта в Виннице горожане не смогут пользоваться услугами автобусов, троллейбусов и маршрутных такси
Фото: Винницкий городской совет
С 29 марта в Виннице горожане не смогут пользоваться услугами автобусов, троллейбусов и маршрутных такси

Об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов, передают RegioNews.

"Прекратить перевозки в общественном транспорте с 29 марта. За исключением работников предприятий, учреждений и организаций, относящихся к критической инфраструктуре, с соблюдением противоэпидемиологических норм" , - сказал Моргунов.

Добавил, что такое решение утвердили на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Виннице.

Напомним, что по состоянию на 27 марта в Винницкой области лабораторно COVID-19 подтвердили у 9 человек, среди них - 5-летний ребенок.

Как писали RegioNews ранее, дороги вблизи Винницы перекрывают для въезда и выезда авто, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Ведь вирус уже не завозят из-за границы - его разносят больные внутри Украины.


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