В Виннице запретили проезд в общественном транспорте
Об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов, передают RegioNews.
"Прекратить перевозки в общественном транспорте с 29 марта. За исключением работников предприятий, учреждений и организаций, относящихся к критической инфраструктуре, с соблюдением противоэпидемиологических норм" , - сказал Моргунов.
Добавил, что такое решение утвердили на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Виннице.
Напомним, что по состоянию на 27 марта в Винницкой области лабораторно COVID-19 подтвердили у 9 человек, среди них - 5-летний ребенок.
Как писали RegioNews ранее, дороги вблизи Винницы перекрывают для въезда и выезда авто, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Ведь вирус уже не завозят из-за границы - его разносят больные внутри Украины.
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