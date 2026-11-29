Фото: полиция

ДТП произошло в ночь на 28 ноября в селе Бояны Черновицкого района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Местный житель не справился с управлением автомобиля BMW и врезался в электроопору.

От полученных травм 20-летний парень погиб на месте. Тело погибшего направили на судмедэкспертизу.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство.

Напомним, вечером 28 ноября на Закарпатье 17-летний водитель сбил велосипедиста и протянул его несколько метров. От полученных травм мужчина погиб.