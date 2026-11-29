На Буковине BMW врезался в столб: погиб 20-летний юноша
ДТП произошло в ночь на 28 ноября в селе Бояны Черновицкого района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Местный житель не справился с управлением автомобиля BMW и врезался в электроопору.
От полученных травм 20-летний парень погиб на месте. Тело погибшего направили на судмедэкспертизу.
По факту ДТП возбуждено уголовное производство.
Напомним, вечером 28 ноября на Закарпатье 17-летний водитель сбил велосипедиста и протянул его несколько метров. От полученных травм мужчина погиб.
27 ноября 2026
"Херсон живет": под сетками, с цветами и без Днепра
Репортаж из полуразрушенного города, который люди не хотят покидать, а, наоборот, пытаются развивать
23 ноября 2026
Николай Виниченко: Лекарство и топливо в Орехов доставляем дроном
Как выживает город в Запорожской области, который более четырех лет находится на линии фронта
12 ноября 2026
Юрий Корольчук: Украина на пороге тотального отключения
Света в стране может не быть от недели до месяца
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
Финансирование армии: почему военные каждый год вынуждены требовать повышения зарплат
29 ноября 2026, 19:03Атаки врага на Ровенщину: 13 раненых, пятеро – в тяжелом состоянии
29 ноября 2026, 18:29Россияне атаковали Виннитчину: два человека погибли, еще один пострадал
29 ноября 2026, 17:20В Сумской и Харьковской области пограничники обезвредили более 100 российских дронов
29 ноября 2026, 16:40На Харьковщине в результате взрыва неизвестного предмета пострадал мужчина
29 ноября 2026, 16:05Россия готовит новые удары по Украине и накапливает ракеты, – Зеленский
29 ноября 2026, 15:36Денежное обеспечение военных: разрыв между словами и реальностью
29 ноября 2026, 14:56Российская атака на Житомирщину: загорелись торговый объект и АЗС
29 ноября 2026, 14:27ГУР поразило химическое предприятие "КуйбышевАзот" в российском Тольятти
29 ноября 2026, 13:58
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
"Херсон живет": под сетками, с цветами и без Днепра
Николай Виниченко: Лекарство и топливо в Орехов доставляем дроном
Все блоги »