Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Возникли пожары на территориях торгового объекта и автозаправочной станции. Также повреждено недостроенное сооружение.

В результате российской атаки пострадал один человек.

Спасатели ликвидировали оба пожара. Пиротехники ГСЧС обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов.

Напомним, днем 29 ноября российские войска нанесли удар беспилотником по Немышлянскому району Харькова. Пострадали 11 человек, в том числе двое детей.