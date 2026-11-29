Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

17-летний местный житель за рулем авто ВАЗ-2105 наехал на 49-летнего велосипедиста, ехавшего в попутном направлении. После столкновения автомобиль протащил мужчину вместе с велосипедом еще несколько метров, прежде чем остановиться. От полученных травм 49-летний мужчина погиб на месте.

По результатам проверки на состояние алкогольного опьянения водитель был трезв. В салоне авто также находились двое односельчан несовершеннолетнего.

Автомобиль и велосипед изъяли и поместили на специальную площадку полиции.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии, в частности, как несовершеннолетний получил доступ к управлению автомобилем.

Напомним, днем 20 ноября на Закарпатье автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Пострадали пять человек, водителя задержали – он был пьян.