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Россия продолжает производить и накапливать ракеты для новых атак по Украине. На фоне угрозы ударов Украина работает с партнерами по ускорению поставок средств противовоздушной обороны

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, часть договоренностей с партнерами по усилению ПВО уже выполнена, однако некоторые пакеты помощи до сих пор не реализованы.

Зеленский поручил МИД, Министерству обороны и другим ответственным чиновникам связаться с партнерами. К вечеру он ожидает доклад о сроках поставки ракет-перехватчиков.

Также президент заслушал доклады по ситуации в энергетике и на фронте. По его словам, ситуация на фронте остается сложной, но стабильной, украинские военные отбивают штурмы и наносят удары по российской логистике.

Кроме того, Украина готовится к встрече с партнерами на следующей неделе, в ходе которой рассчитывает усилить свои позиции.

Напомним, в ночь на 29 ноября операторы дальнобойных дронов ГУР нанесли удар по предприятию "КуйбышевАзот" в городе Тольятти Самарской области РФ.