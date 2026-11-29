Фото: ГСЧС

Днем 29 ноября враг снова атаковал Виннитчину. Поврежден жилой сектор одной из громад вблизи Винницы

Об этом сообщила начальница Винницкой ОВА Наталья Заболотная, передает RegioNews.

В результате атаки погибли мужчина и женщина. Еще один человек получил легкие травмы.

Поврежден жилой дом, рядом с ним загорелись два микроавтобуса.

Спасатели ликвидировали пожар. На месте работают все соответствующие службы.

Напомним, в ночь на 29 ноября российские войска атаковали Винницкую область. Были повреждены предприятие, гаражи и автомобили.