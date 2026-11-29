Россияне атаковали Виннитчину: два человека погибли, еще один пострадал
Днем 29 ноября враг снова атаковал Виннитчину. Поврежден жилой сектор одной из громад вблизи Винницы
Об этом сообщила начальница Винницкой ОВА Наталья Заболотная, передает RegioNews.
В результате атаки погибли мужчина и женщина. Еще один человек получил легкие травмы.
Поврежден жилой дом, рядом с ним загорелись два микроавтобуса.
Спасатели ликвидировали пожар. На месте работают все соответствующие службы.
Напомним, в ночь на 29 ноября российские войска атаковали Винницкую область. Были повреждены предприятие, гаражи и автомобили.
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