ГУР поразило химическое предприятие "КуйбышевАзот" в российском Тольятти
В ночь на 29 ноября операторы дальнобойных дронов ГУР нанесли удар по предприятию "КуйбышевАзот" в городе Тольятти Самарской области РФ
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает RegioNews.
"КуйбышевАзот" является одним из крупнейших предприятий российской химической промышленности, работающим на нужды военно-промышленного комплекса РФ.
Предприятие производит сырьевые компоненты взрывчатки и боеприпасов, а также высоковязкие полиамиды для ракетной отрасли.
На территории предприятия зафиксированы многочисленные взрывы и пожар.
Напомним, 28 ноября и в ночь на 29 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по логистике российских войск в Брянской, Донецкой и Луганской областях.
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