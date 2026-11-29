Фото: ГУР

В ночь на 29 ноября операторы дальнобойных дронов ГУР нанесли удар по предприятию "КуйбышевАзот" в городе Тольятти Самарской области РФ

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает RegioNews.

"КуйбышевАзот" является одним из крупнейших предприятий российской химической промышленности, работающим на нужды военно-промышленного комплекса РФ.

Предприятие производит сырьевые компоненты взрывчатки и боеприпасов, а также высоковязкие полиамиды для ракетной отрасли.

На территории предприятия зафиксированы многочисленные взрывы и пожар.

Напомним, 28 ноября и в ночь на 29 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по логистике российских войск в Брянской, Донецкой и Луганской областях.