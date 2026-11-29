Денежное обеспечение военных: разрыв между словами и реальностью

У меня очень неплохое ДО, которого, безусловно, не хватило бы на семью из четырех человек, если бы мы жили только на эти деньги. Боевые – это все еще солидная зарплата для Украины

У меня очень неплохое ДО, которого, безусловно, не хватило бы на семью из четырех человек, если бы мы жили только на эти деньги. Боевые – это все еще солидная зарплата для Украины

Фото: из открытых источников

Можно долго спорить о том, стоит ли риск 120 тысяч в месяц, но одно можно сказать точно: за пять лет $4000 превратились в $2765. Но самый большой позор – это базовое ДД в размере 20 тысяч гривен. Будем честны: на эти деньги сегодня невозможно прожить. Не "жить достойно", нет. Именно прожить – невозможно. И это одна из причин, почему люди не идут даже на безопасные тыловые должности. Оказывается, желающих поменять свою жизнь на бессрочную службу и $440 – не очень много (замечу, что в тыловом оффере не будет даже бесплатного проезда). Гордиться котиками и одновременно ставить их на грань бедности – лучшая иллюстрация того, как общество и власть сегодня относятся к военным. Ведь "ВСУ – титаны", а титанам не нужны какие-то земные деньги. Им не нужно платить за школы детей, покупать еду и иногда менять одежду. Они должны не жаловаться и требовать, а молча нести свое жертвенное служение. Источник: https://censor.net/ua/b4036139.

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