Фото: ГНСУ

За прошедшие сутки подразделения ГПСУ обезвредили 107 российских беспилотников в Сумской и Харьковской областях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Военнослужащие 5-го пограничного отряда нейтрализовали две "Герберы", два "Ланцета", 14 "Молний" и 36 FPV-дронов, среди которых два типа "Ждун" и 21 на оптоволоконном управлении.

Бойцы пограничной бригады "Стальная граница" обезвредили еще 38 FPV-дронов.

В Харьковской области военнослужащие 4-го пограничного отряда перехватили один реактивный "Шахед", пять "Молний" и девять FPV-дронов.

Напомним, в ночь на 29 ноября РФ атаковала Украину 140 ударными БпЛА. Зафиксированы попадания на 27 локациях.